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غوتيريش حض حزب الله وإسرائيل على وقف "الأعمال القتالية"

Lebanon 24
25-08-2024 | 15:44
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قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم  إن الأمين العام يشعر "بقلق عميق" إزاء التصعيد بين إسرائيل  وحزب الله  ويدعو الطرفين إلى وقف الأعمال القتالية على الفور.
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وأضاف دوجاريك في بيان اوردته"رويترز": "هذه الإجراءات تعرض الشعبين اللبناني والإسرائيلي للخطر، فضلا عن تهديد الأمن والاستقرار الإقليميين".
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