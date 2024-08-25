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عربي-دولي

رداً على المجازر الإسرائيلية... صفارات الإنذار تدوي جنوب تل أبيب والقسام: أطلقنا صاروخاً

Lebanon 24
25-08-2024 | 15:51
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فيما انتهت مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة، مساء الأحد، في العاصمة المصرية القاهرة، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إطلاق صاروخ على تل أبيب "من طراز (مقادمة) (إم90)".
وقالت في بيان إن ذلك يأتي "رداً على المجازر" الإسرائيلية "بحق المدنيين والتهجير المتعمد"، وفق رويترز.
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مستوطنة ريشون لتسيون
في حين كشف الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار دوت في مستوطنة ريشون لتسيون وسط إسرائيل.
كما أضاف في بيان: "تبين أن مقذوفاً أطلق من قطاع غزة سقط بمنطقة غير مأهولة" في ريشون لتسيون.
بدوره ذكر الدفاع المدني الإسرائيلي أن صفارات الإنذار دوت قرابة الساعة 22.00 (19.00 بتوقيت غرينتش) في مستوطنة ريشون لتسيون الواقعة جنوب تل أبيب. (العربية)
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