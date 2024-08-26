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عربي-دولي
الجيش الاسرائيلي يعلن مقتل ضابط وجندي... وارتفاع عدد القتلى إلى 702
Lebanon 24
26-08-2024
|
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نشر الجيش الإسرائيلي أمس الأحد اسمي ضابط وجندي قتلا في المعارك، وقال إنه تم إبلاغ ذويهم بمقتلهم، ليرتفع إجمالي عدد القتلى من الضباط والجنود الإسرائيليين القتلى الذين سمح بنشر أسمائهم خلال 4 أيام إلى 8 قتلى.
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وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم إبلاغ ذوي الرائد احتياط شلومو يوناتان هازوت والرقيب ديفيد موشيه بن شطريت، مشيرا إلى أنهما قتلا أمس الأحد.
وقال إن هازوت قتل في معركة وسط قطاع غزة وعمره 36 عاماً، أما بن شطريت، البالغ من العمر 21 عاما، فقتل في الشمال بحسب موقع الجيش الإسرائيلي.
وبحسب موقع الجيش الإسرائيلي، فقد تم إبلاغ ذوي جندي قتيل يوم السبت وذوي 4 قتلى يوم الجمعة وقتيل آخر يوم الخميس الماضي.
وبذلك يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 702 قتيل بين ضابط وجندي. (سكاي نيوز)
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