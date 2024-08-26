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عربي-دولي

"يتقن استيعاب وامتصاص أي ضربة"... رئيس الوزراء الروسي الأسبق يبرز أهم صفات بوتين

Lebanon 24
26-08-2024 | 01:44
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قال رئيس الوزراء الروسي الأسبق سيرغي ستيباشين، إن الرئيس فلاديمير بوتين يتقن استيعاب وامتصاص الضربة، وهو ما يعني الحفاظ على رباطة جأش في المواقف العصيبة، وعدم الاستسلام للذعر.

وشدد في مقابلة مع تاس، على أن الصفة هذه هي واحدة من الخصال الرئيسية للرئيس الروسي.
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وأضاف ستيباشين: "أنا على معرفة وثيقة بفلاديمير بوتين منذ فترة بعيدة أثناء العمل معا. لا يوجد شيء يمكن أن يفاجئه أو يذهله. يسعدني فعلا أنه يتقن استيعاب وامتصاص أي ضربة".

وشدد ستيباشين على أن كل الظروف الصعبة، بما في ذلك هجوم القوات الأوكرانية على مقاطعة كورسك، ومحاولات الغرب لخنق روسيا اقتصاديا، وقرار المحكمة الجنائية الدولية، لم تؤثر قط على رباطة جأش الرئيس بوتين.

وقال: "لم يفقد فلاديمير بوتين أعصابه أبدا. معرفتي بالرؤساء السابقين تؤكد أنه من المستحيل عدم فقدان ضبط الأعصاب في بعض الأحيان. شاهدت ذلك عندما التقيت بغورباتشوف على حدة عندما كان الاتحاد السوفيتي لا يزال موجودا، وشاهدت ذلك عندما عملت كثيرا مع يلتسين". (روسيا اليوم)
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