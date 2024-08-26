وصول الدفعة الأولى من تطعيمات شلل الأطفال إلى قطاع غزة

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أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة، وصول الدفعة الأولى من تطعيمات شلل الأطفال، مساء الأحد، وحفظها في مخازن مخصصة لحملة التطعيم بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، حسب ما أفادت وكالة "وفا".ورصدت وزارة الصحة في غزة قبل أسبوع، إصابة رضيع بمرض شلل الأطفال، والتي قالت منظمة الصحة العالمية إنها "أول إصابة بالنمط 2 من شلل الأطفال في القطاع منذ 25 عاما".وحسب "وفا"، فإن الدفعة الأولى من التطعيمات بلغت 1.26 مليون جرعة، وأن العمل جار على توفير 365 ألف جرعة إضافية خلال الأيام القليلة المقبلة.ومساء الأحد، نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، تأكيدها قيام "فرق طبية دولية ومحلية" بإدارة عمليات التطعيم في مواقع مختلفة خلال الأيام المقبلة، للأطفال الذين لم يتلقوا جرعة بعد.وأضافت أن عمليات التطعيم ستكون "ضمن فترات التوقف الإنسانية الروتينية، التي ستسمح للسكان بالوصول إلى المراكز الطبية".وتستهدف حملة التطعيم في قطاع غزة نحو 640 ألف طفل، من خلال جرعتين من اللقاح لكل طفل من عمر يوم وحتى 10 سنوات، وفق "وفا".وشلل الأطفال هو فيروس شديد العدوى ينتشر في المقام الأول عن طريق تناول طعام أو ماء ملوثين ببراز شخص مصاب، وقد يغزو الجهاز العصبي ليسبب الشلل.واكتُشفت آثار فيروس شلل الأطفال الشهر الماضي، في مياه الصرف الصحي في دير البلح وخان يونس، وهما منطقتان في جنوب ووسط قطاع غزة، شهدتا نزوح مئات الآلاف من الفلسطينيين بسبب القتال.(الحرة)