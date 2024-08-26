شارك في القتال إلى جانب أوكرانيا.. سلطات دونيتسك تصدر مذكرة بحث بحق مرتزق عربي

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أعلن مكتب المدعي العام بجمهورية دونيتسك، أنه تم وضع المرتزق الجزائري كوسيل لواداهي على قائمة المطلوبين الدولية لمشاركته في القتال إلى جانب القوات الأوكرانية.وذكر ممثل النيابة الإقليمية، أنه تم تحويل القضية الجنائية الخاصة بهذا المرتزق، إلى القضاء لينظر فيها.وقال: "وفقا لمواد التحقيق، في الفترة من آذار 2022 إلى حزيران 2024، شارك كوسيل لواداهي، البالغ من العمر 29 عاما، في الأعمال القتالية إلى جانب أوكرانيا كمرتزق وحصل على مكافأة قدرها أكثر من مليوني روبل. وتم وضعه على قائمة المطلوبين دوليا".وأضاف ممثل النيابة العامة، أن المحكمة اختارت ضده إجراء وقائيا غيابيا يتمثل في الحبس، وأحيلت الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة للنظر فيها.في وقت سابق، تحدثت وزارة الدفاع الروسية عن وجود العديد من المرتزقة الجزائريين يقاتلون إلى جانب قوات أوكرانيا.ووفقا لمصادر روسية، فإن إجمالي 13387 مرتزقا أجنبيا يقاتلون مع قوات أوكرانيا، تم القضاء على 5962 منهم، وتتصدر بولندا الترتيب بحوالي 3000 مرتزق، تليها الولايات المتحدة (1113)، وجورجيا بـ1042 مرتزقا، ثم كندا (1005).