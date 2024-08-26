قبل 10 أيلول ترامب يُلمح لانسحابه.. "لماذا أقوم بمناظرة كامالا هاريس"؟

Advertisement

ألمح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، مساء أمس الأحد، إلى أنه قد يتجنب مناظرة على قناة ABC News في 10 أيلول المقبل مع نائبة الرئيس كامالا هاريس الديمقراطية، وذلك بعد موافقته على المشاركة كمرشح رئاسي للحزب الجمهوري في وقت سابق من هذا الشهر.وأضاف ترامب عبر حسابه في منصته Truth Social، من أنه شاهد قناة ABC FAKE NEWS ، ورأى المقابلة التي وصفها بـ"السخيفة والمتحيزة" التي أجراها المراسل جوناثان كارل مع توم كوتون، وما يسمى بلجنة كارهي ترامب.وتساءل الرئيس: "لماذا أقوم بالمناظرة ضد كامالا هاريس على هذه الشبكة؟"، في إشارة منه إلى احتمال إلغاء المناظرة مع منافسته.الجدير ذكره أن مناظرة العاشر من أيلول هي الوحيدة التي التزمت بها كلتا الحملتين رسميا.ويأتي تساؤل ترامب المتجدد عن مناظرة ABC News في الوقت الذي زادت فيه هاريس تقدمها في استطلاعات الرأي الوطنية، وباتت تكتسب أرضية في ولايات الغرب الأوسط المتأرجحة الرئيسية.إلا أن هذه ليست المرة الأولى التي يشير فيها الرئيس السابق إلى أنه قد ينسحب من مناظرة ABC News. ففي وقت سابق من هذا الشهر، قال ترامب إنه لن يظهر بعد الآن في مناظرة 10 أيلول التي كان من المقرر إجراؤها سابقًا مع الرئيس جو بايدن قبل انسحابه من السباق - ولن يناظر هاريس إلا في مناظرة 4 أيلول التي تستضيفها Fox News.ومع ذلك، تراجع ترامب عن مساره بعد عدة أيام وقال في مؤتمر صحفي إنه سيناظر هاريس على ABC كما اقترح ترامب إجراء مناظرات على Fox News وNBC.بدورها، لم تستجب حملة هاريس على الفور لطلب التعليق على منشور ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي ليلة أمس الأحد.بل أصدر في وقت سابق من هذا الشهر مايكل تايلر، مدير الاتصالات في حملة هاريس وزميلها في الترشح، حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز، بيانًا قال فيه "انتهى الجدل حول المناظرات".(العربية)