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شولتس: سنضمن ترحيل اللاجئين المخالفين

Lebanon 24
26-08-2024 | 07:28
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في أول تعليق له على هجوم زولينغن الذي نفذّه لاجئ سوري وأدى لمقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين الجمعة الماضي، خرج المستشار الألماني أولاف شولتس، عن صمته، وشدد أثناء زيارته لمكان الهجوم، على أن بلاده ستفعل كل ما يلزم لضمان ترحيل من ليس لهم الحق في الإقامة في ألمانيا.
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كما تعهد المستشار الألماني بتكثيف عمليات الترحيل وتقليص الهجرة غير النظامية. (العربية)
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