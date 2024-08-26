فضيحة اختلاس بملايين الدولارات من مساعدات قوات أوكرانيا

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أفادت وزارة الدفاع الأوكرانية اليوم الاثنين، بأنها كشفت خلال عمليات تفتيش على مدى خمسة أشهر عن سرقة مساعدات إنسانية لاحتياجات القوات الأوكرانية بمبلغ 4.2 مليون دولار.وكتبت الوزارة على قناتها في تيلغرام: "وفقا لنتائج عمليات التدقيق الداخلي المشتركة في الفترة من مارس إلى يوليو 2024، حددت وزارة الدفاع الأوكرانية، بالتعاون مع دائرة الجمارك الحكومية في أوكرانيا، المخاطر المحتملة للاستخدام غير القانوني للمساعدات الإنسانية بمبلغ 171.78 مليون هريفنيا (4.2 مليون دولار)".ونوهت الوزارة بأن حوالي 400 قطعة من وسائط النقل وحوالي 500 طن من البضائع المختلفة وأكثر من 6 أطنان من المواد الغذائية لم تصل أبدا إلى الوحدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية.وأضافت: "أرسلت وزارة الدفاع الإخطارات المناسبة إلى وكالات وهيئات تطبيق القانون لتقييم شرعية تصرفات المسؤولين الأفراد بخصوص الإثراء غير القانوني واختلاس الممتلكات وإساءة استخدام المنصب الرسمي، ويستمر التحقيق في هذه الوقائع" . (روسيا اليوم)