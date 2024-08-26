30
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
29
o
النبطية
28
o
زحلة
29
o
بعلبك
22
o
بشري
29
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
صاروخ أميركي جديد... قد يقلب المعادلة مع إيران
Lebanon 24
26-08-2024
|
09:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع "الإمارات 24"، أنّ صحيفة "غلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية، أشارت في تقرير إلى تفاصيل ومواصفات صاروخ أميركي قالت إنه قادر على تغيير ميزان القوى ضدّ إيران، موضحة أن البحرية الأميركية كشفت عن الصاروخ الذي يصل مداه إلى 500 كيلومتر من دون أن يقترب من أنظمة الدفاع الجوي للعدوّ.
Advertisement
وقالت "غلوبس" أنه في تموز الماضي، بث التلفزيون الأسترالي صورة لطائرة من طراز "إف 18"، وهي تقلع من حاملة طائرات كانت متوقفة في مياه جنوب شرق آسيا، موضحة أن المشهد كان يبدو روتينيا، ولكن الخبراء العسكريين يمكن أن يلاحظوا وجود صاروخ لم يسبق له مثيل على متن تلك الطائرة.
وقالت الصحيفة، إن الصاروخ تم تعريفه على أنه الأبعد مدى، ويستطيع الوصول إلى 500 كلم من دون الاقتراب حتى من أنظمة الدفاع الجوي للعدوّ، مشيرة إلى أن إطلاق الصاروخ، الذي يحمل اسم "AIM-174B"، يتم في هذه المرحلة من خلال طائرات "F-18"، المعروفة أيضاً باسم طائرات "سوبر هورنيت"، والتي تخدم في البحرية الأميركية والموجودة على حاملات الطائرات.
وبعد ذلك بحوالي شهر، كشفت البحرية الأميركية رسمياً عن استخدام ذلك الصاروخ في إطار التدريب الذي تجريه في بحر الجنوب، في إطار الاستعدادات لاحتمالية "حرب كارثية" ضد الصين. وذكرت الصحيفة أن وصول حاملة الطائرات "لينكولن" إلى الشرق الأوسط الأسبوع الماضي يمكن أن يؤذن بوصول طائرات "إف-18" إلى المنطقة، علماً أنها قادرة على إطلاق صواريخ بعيدة المدى، والوصول إلى عمق إيران.
وقالت الصحيفة، إن الصاروخ الجوي الجديد يعتمد على صاروخ مماثل تم إطلاقه بالفعل من البوارج والمدمرات الأميركية ويُسمى "SM-6"، وهو صاروخ من إنتاج شركة "رايثيون" للصناعات الدفاعية، وتم اختباره بنجاح ضدّ الحوثيين، ويصل مداه إلى 300 كيلومتر، وتستخدمه البحرية الأميركية لصد الطائرات من دون طيار والصواريخ الباليستية التي تطلق على السفن الأميركية في البحر الأحمر، ويبدو الآن أن البحرية قامت بتكييف خصائص الصاروخ أيضاً لإطلاق النار من الطائرات المقاتلة للوصول إلى عمق أراضي العدوّ، وهو صاروخ يبلغ وزنه 1.6 طن، ويصل سعره إلى 4.3 مليون دولار. (الامارات 24)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بغياب والدها.. ابنة باسل خياط تحتفل بعيد ميلادها وتأسر القلوب بجمالها (فيديو)
Lebanon 24
بغياب والدها.. ابنة باسل خياط تحتفل بعيد ميلادها وتأسر القلوب بجمالها (فيديو)
02:19 | 2024-08-26
26/08/2024 02:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
السرّ فؤاد شكر.. ماذا وراء مزاد الأرقام الكبيرة بين حزب الله وإسرائيل؟
Lebanon 24
السرّ فؤاد شكر.. ماذا وراء مزاد الأرقام الكبيرة بين حزب الله وإسرائيل؟
13:00 | 2024-08-25
25/08/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يتنقل السنوار حتى الآن في قطاع غزة؟ تقرير يكشف التفاصيل
Lebanon 24
كيف يتنقل السنوار حتى الآن في قطاع غزة؟ تقرير يكشف التفاصيل
16:00 | 2024-08-25
25/08/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر مفاجئ عن السنوار.. يتنكّر بزي امرأة وهذا ما واجهه قبل 10 أيام!
Lebanon 24
آخر خبر مفاجئ عن السنوار.. يتنكّر بزي امرأة وهذا ما واجهه قبل 10 أيام!
03:34 | 2024-08-26
26/08/2024 03:34:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مع انتهاء الجولة الجديدة من المفاوضات.. مقترح جديد يطرح
Lebanon 24
مع انتهاء الجولة الجديدة من المفاوضات.. مقترح جديد يطرح
14:00 | 2024-08-25
25/08/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:04 | 2024-08-26
ماكرون: اعتقال مؤسس تلغرام ليس سياسيا
11:48 | 2024-08-26
مقتل مسؤول مصري خلال تفقده أحد الحوادث المروّعة.. وشاهد عيان يروي ما حدث!
11:44 | 2024-08-26
وزيرا خارجية قطر وإيران يبحثان وقف إطلاق النار في غزة
11:42 | 2024-08-26
شركة طيران تعلن إستئناف رحلاتها إلى بيروت وتل أبيب غدًا!
11:40 | 2024-08-26
وفاة نبيل العربي الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية
11:27 | 2024-08-26
حصيلة ثقيلة.. عشرات القتلى إثر انهيار "سد أربعات" في السودان وصور توثق المشهد!
فيديو
بطلة مسلسل "لعبة حب" الممثلة اللبنانية تنهار من البكاء.. شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
بطلة مسلسل "لعبة حب" الممثلة اللبنانية تنهار من البكاء.. شاهدوا ماذا حصل
03:26 | 2024-08-24
26/08/2024 19:20:56
Lebanon 24
Lebanon 24
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
Lebanon 24
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
02:25 | 2024-08-22
26/08/2024 19:20:56
Lebanon 24
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
15:32 | 2024-08-18
26/08/2024 19:20:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24