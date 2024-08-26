قائد الجيش الإيراني يحسمها: محور المقاومة سيتحرّك بشكل منفرد ومستقل

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أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري أن "محور المقاومة سيتحرك كل بشكل منفرد ومستقل، للانتقام من إسرائيل".كما شدد على أن "الانتقام لدم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أمر محسوم ومؤكد".وأوضح باقري أن بلاده "لن تقع في فخ الاستفزاز الإعلامي الذي يمارسه العدو".ولفت إلى أن "قرار الردّ الانتقامي على اغتيال هنية ستتخذه بلاده بشكل مستقل". (العربية)