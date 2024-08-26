Advertisement

عربي-دولي

قائد الجيش الإيراني يحسمها: محور المقاومة سيتحرّك بشكل منفرد ومستقل

Lebanon 24
26-08-2024 | 10:23
A-
A+
Doc-P-1239239-638602899404786380.jpg
Doc-P-1239239-638602899404786380.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري أن "محور المقاومة سيتحرك كل بشكل منفرد ومستقل، للانتقام من إسرائيل".

كما شدد على أن "الانتقام لدم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أمر محسوم ومؤكد".
Advertisement

وأوضح باقري أن بلاده "لن تقع في فخ الاستفزاز الإعلامي الذي يمارسه العدو".

ولفت إلى أن "قرار الردّ الانتقامي على اغتيال هنية ستتخذه بلاده بشكل مستقل". (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:19 | 2024-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:34 | 2024-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:04 | 2024-08-26
11:48 | 2024-08-26
11:44 | 2024-08-26
11:42 | 2024-08-26
11:40 | 2024-08-26
11:27 | 2024-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24