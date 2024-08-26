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عربي-دولي

طائرات صينيّة في طريقها لدولة عربيّة... ما السبب؟

Lebanon 24
26-08-2024 | 10:46
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أقلعت ثماني طائرات تابعة لسلاح الجوّ في جيش التحرير الشعبي الصيني اليوم الاثنين من مطار في شمال غربي الصين للمشاركة في عرض جوي في مصر، والمقرر إقامته في الفترة من 3 حتى 5 أيلول.

وتضم التشكيلة الجوية طائرة واحدة من طراز "واي-20"، وهي طائرة نقل كبيرة تم تطويرها محليا في الصين، وسبع مقاتلات شبح من طراز "جاي-10" التابعة لفريق "بايي" للاستعراضات الجوية. (روسيا اليوم)
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