طائرات صينيّة في طريقها لدولة عربيّة... ما السبب؟

أقلعت ثماني طائرات تابعة لسلاح الجوّ في جيش التحرير الشعبي الصيني اليوم الاثنين من مطار في شمال غربي الصين للمشاركة في عرض جوي في مصر، والمقرر إقامته في الفترة من 3 حتى 5 أيلول.



وتضم التشكيلة الجوية طائرة واحدة من طراز "واي-20"، وهي طائرة نقل كبيرة تم تطويرها محليا في الصين، وسبع مقاتلات شبح من طراز "جاي-10" التابعة لفريق "بايي" للاستعراضات الجوية. (روسيا اليوم)

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