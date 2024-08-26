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عربي-دولي

يشاهد نشرة أخبار الثامنة الإسرائيلية.. هذه يوميات السنوار بالنفق!

Lebanon 24
26-08-2024 | 13:20
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كشفت قوة استخبارات إسرائيلية أميركية مشتركة، وضعت لمراقبة اتصالات رئيس المكتب السياسي الجديد لحماس يحيى السنوار، أن اتصالاته تم إجراؤها إلكترونيا في بداية الحرب في غزة ولكن تم الاعتماد منذ ذلك الحين إلى اتصال بالحركة التي يقودها، من خلال شبكة من "الرسل البشريين"، وما يزال كيف يعمل هذا النظام لغزا محيرا.
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وفي كانون الثاني الماضي، اعتقد المسؤولون الإسرائيليون والأميركيون أنهم تمكنوا من الحصول على فرصة نادرة في مطاردة أحد أكثر الرجال المطلوبين في العالم، وفق ما ذكرت الصحيفة. ووقتها، أغارت القوات الإسرائيلية على مجمع أنفاق في جنوب قطاع غزة بناء على معلومات استخباراتية تفيد بأن السنوار كان مختبئا هناك، ولاحقا اتضح أنه كان هناك، لكنه غادر المخبأ تحت خان يونس قبل أيام قليلة، لتستمر بعدها عمليات المطارة إلى غاية اليوم.

وبحسب الصحيفة فإن، السنوار منذ هجوم تشرين الأول "أصبح أشبه بالشبح.. لا يظهر في الأماكن العامة أبدا، ونادرا ما يرسل رسائل إلى أتباعه، ولا يعطي سوى القليل من الأدلة حول مكان وجوده"، الا أن الاتصالات التي تم اعتراضها، سمحت للفرق بتجميع صورة عن حياته في أنفاق حماس، بما في ذلك اكتشاف أن السنوار يراقب بانتظام وسائل الإعلام العبرية ويشاهد نشرة أخبار الساعة الثامنة مساء على المحطات الإسرائيلية.
 
وكشفت مقابلات "نيويورك تايمز" مع أكثر من عشرين مسؤولا في إسرائيل والولايات المتحدة، أن كلا البلدين خصصا موارد هائلة في محاولة للعثور على السنوار، وقالوا: "أنشأ المسؤولون وحدة خاصة داخل مقر جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شاباك)، وكُلِّفت وكالات التجسس الأميركية باعتراض اتصالات السنوار. كما قدمت واشنطن رادارا يخترق موجات الأرض لإسرائيل للمساعدة في البحث عنه وعن قادة حماس الآخرين".

وأبرزت المقابلات أن "السنوار اعتاد أن يرد على الرسائل في غضون أيام، لكن الأمر بات يستغرق وقتا أطول بكثير للحصول على رد منه في الأشهر الأخيرة". (سكاي نيوز)
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