يشاهد نشرة أخبار الثامنة الإسرائيلية.. هذه يوميات السنوار بالنفق!

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كشفت قوة استخبارات إسرائيلية أميركية مشتركة، وضعت لمراقبة اتصالات رئيس المكتب السياسي الجديد لحماس يحيى السنوار، أن اتصالاته تم إجراؤها إلكترونيا في بداية الحرب في غزة ولكن تم الاعتماد منذ ذلك الحين إلى اتصال بالحركة التي يقودها، من خلال شبكة من "الرسل البشريين"، وما يزال كيف يعمل هذا النظام لغزا محيرا.وفي كانون الثاني الماضي، اعتقد المسؤولون الإسرائيليون والأميركيون أنهم تمكنوا من الحصول على فرصة نادرة في مطاردة أحد أكثر الرجال المطلوبين في العالم، وفق ما ذكرت الصحيفة. ووقتها، أغارت القوات الإسرائيلية على مجمع أنفاق في جنوب قطاع غزة بناء على معلومات استخباراتية تفيد بأن السنوار كان مختبئا هناك، ولاحقا اتضح أنه كان هناك، لكنه غادر المخبأ تحت خان يونس قبل أيام قليلة، لتستمر بعدها عمليات المطارة إلى غاية اليوم.وبحسب الصحيفة فإن، السنوار منذ هجوم تشرين الأول "أصبح أشبه بالشبح.. لا يظهر في الأماكن العامة أبدا، ونادرا ما يرسل رسائل إلى أتباعه، ولا يعطي سوى القليل من الأدلة حول مكان وجوده"، الا أن الاتصالات التي تم اعتراضها، سمحت للفرق بتجميع صورة عن حياته في أنفاق حماس، بما في ذلك اكتشاف أن السنوار يراقب بانتظام وسائل الإعلام العبرية ويشاهد نشرة أخبار الساعة الثامنة مساء على المحطات الإسرائيلية.