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عربي-دولي

حادثة تهزّ دولة عربية.. رجل يقتحم حمّامًا شعبيًا للنساء ويطعن زوجته بالسكين!

Lebanon 24
26-08-2024 | 15:42
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في حادثة خطيرة، اقتحم رجل حمّامًا شعبيًا للنساء في المغرب، وهاجم زوجته بالسلاح الأبيض، بحسب ما قالته وسائل إعلام مغربية يوم الاثنين.
 
وذكرت المصادر الإعلامية، أن الشخص المتهم دخل حمام النساء وكان في حالة هيجان، وهو يحمل سكينا باحثا عن زوجتها ثم اعتدى عليها وطعنها عدة طعنات ما أدى إلى إصابتها بجروح وفر هاربا من المكان بعد أن ملأ صراخ النسوة الحمام.
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وتطلب نقلها على وجه السرعة إلى مستعجلات المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، لتلقي العلاجات الضرورية.

ومباشرة بعد وقوع الحادث، فتحت عناصر الدائرة السادسة بمراكش تحقيقا موسعا أسفر عن توقيف الزوج والاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية بإشراف النيابة العامة للكشف عن ملابسات الواقعة، التي من المرجح أن تكون ناجمة عن خلافات بين الزوجين. (روسيا اليوم)

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