بعد اعتقال مؤسس تطبيق "تلغرام".. سياسي بريطاني لماسك: " لا تأت يا إيلون!"

أكد البرلماني البريطاني السابق جورج غالاوي أنه يتعين على رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك تجنب السفر إلى أوروبا بعد اعتقال مؤسس تطبيق "تلغرام" بافل دوروف في فرنسا.

وقال غالاوي في لقاء على "يوتيوب": "بعد ما حدث مع دوروف، أنصح إيلون ماسك بشدة ألا يأتي إلى أوروبا، حتى بالنسبة للاجتماع المقرر معي في أيلول في دبلن، لا تأتي يا إيلون".

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ويعتقد السياسي أن اعتقال دوروف هو جزء من خطة الغرب للقضاء على المعارضة.



وأضاف البرلماني البريطاني السابق أن "السبب الحقيقي وراء اختطاف دوروف هو أن الغرب يقضي على المنشقين في كل أنحاء العالم. شخص تلو الآخر ومنبر تلو الآخر. حتى الأشخاص الذين لا يريدون التعاون مع أولئك الذين يقمعون المعارضة". (روسيا اليوم)