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صحة

ينتشر عن طريق البعوض.. مرض نادر ومميت يجبر سكان مدينة أميركية على البقاء في منازلهم!

Lebanon 24
27-08-2024 | 00:01
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أجبر مرض نادر ينتشر عن طريق البعوض، عشرات الآلاف من السكان في ولاية ماساتشوستس الأميركية على البقاء في منازلهم أثناء الليل، كما دفع المسؤولين لإغلاق حدائق عامة وتقييد الأنشطة الخارجية وإعادة جدولة الفعاليات العامة.
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وأكد مسؤولو الصحة في ماساتشوستس هذا الشهر أول حالة بشرية في الولاية لفيروس التهاب الدماغ الخيلي الشرقي (EEE) هذا العام لرجل في الثمانينيات من العمر.
 
وقال المسؤولون السبت إن عشرة مجتمعات مصنفة الآن على أنها معرضة لخطر كبير بسبب الفيروس.

وأصدرت الولاية نشرة عامة للسكان تضمنت كثيرا من المعلومات عن الفيروس النادر المميت، وحثتهم على أخذ الحذر وارتداء سراويل وقمصانا بأكمام طويلة وإعادة جدولة الفعاليات في الهواء الطلق، واستخدام طارد للبعوض، فضلا عن كثير من النصائح الأخرى.

ما هو الفيروس؟
ينتشر الفيروس المسبب لمرض التهاب الدماغ الخيلي الشرقي من خلال لدغة بعوضة مصابة.

وتقول الولاية إنها تتعرف على الفيروس غالبا في البعوض الموجود في وحول مستنقعات المياه العذبة والخشب الصلب.

ويصيب الفيروس الطيور بشكل خاص في كثير من الأحيان، مع عدم وجود دليل على الإصابة بالمرض في الطيور.  ويصاب البعوض بالعدوى عندما يلدغ الطيور المصابة.

وعلى الرغم من أن البشر وأنواعا أخرى من الثدييات، وخاصة الخيول واللاما، يمكن أن يصابوا بالعدوى، إلا أنهم لا ينشرون المرض.
 
وبالنسبة للأعراض، فهي الحمى (غالباً من 103 إلى 106 درجة فهرنهايت) وتيبس الرقبة والصداع ونقص الطاقة. تظهر هذه الأعراض ما بين ثلاثة وعشرة أيام بعد لدغة بعوضة مصابة.

ويعد التهاب وتورم الدماغ، المسمى التهاب الدماغ "encephalitis"، من أخطر المضاعفات الخطيرة وأكثرها شيوعاً،  يتفاقم المرض بسرعة وقد يدخل بعض المرضى في غيبوبة في غضون أسبوع. (الحرة)

عربي-دولي

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