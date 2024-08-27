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عربي-دولي

الصين: المجمعات الصناعية العسكرية في بعض البلدان مهتمة بإطالة الأزمة الأوكرانية

Lebanon 24
27-08-2024 | 01:05
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أعرب الممثل الخاص للحكومة الصينية لي هوي عن قلق الصين والبرازيل وجنوب إفريقيا وإندونيسيا من قيام الدول الغربية بتخفيف شروط استخدام أسلحتها بيد كييف لشن هجمات على الأراضي الروسية.
وقال لي هوي في مؤتمر صحفي حول نتائج الجولة الرابعة التي أجراها مؤخرا في البرازيل وجنوب إفريقيا وإندونيسيا لبحث الأزمة الأوكرانية، "تشعر جميع الأطراف بالقلق من أن الغرب سيواصل تخفيف الشروط التي ستسمح لأوكرانيا بمهاجمة الأراضي الروسية بالأسلحة الموردة".
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ولفت هوي إلى أن المجمعات الصناعية العسكرية (MIC) في بعض البلدان مهتمة بإطالة أمد الأزمة الأوكرانية، ولهذا السبب تواصل التلاعب بها (بعدم إنهائها وإطالة أمدها).
وأضاف: "تعتقد جميع الأطراف أن الأزمة مستمرة ولا تتوقف ليس فقط بسبب روسيا وأوكرانيا، ولكن خلف الأزمة هناك بعض المجمعات الصناعية العسكرية التي تتلاعب بها، فضلا عن النظام العسكري العالمي الذي تمثله هذه المجمعات الصناعية العسكرية".
(روسيا اليوم)
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