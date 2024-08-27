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عربي-دولي

روسيا تقصف مقر للمدربين العسكريين "الأجانب" في أوكرانيا

Lebanon 24
27-08-2024 | 03:00
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أفاد سيرغي ليبيديف منسق العمل السري بمقاطعة نيكولايف بأن القوات الروسية قصفت مقرا للمدربين العسكريين الأجانب في أوكرانيا ما أدى لإصابة 15 مرتزقا.
وقال ليبيديف لوكالة "نوفوستي": "تم تنفيذ ضربة ناجحة خلال الليل في كريفوي روج، قام المسعفون العسكريون بإخراج حوالي 15 جريحا، وفقا لوكلائنا، فإن المصابين يتحدثون اللغة الإنجليزية".
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وأكد أنه مباشرة بعد الضربة، طوقت إدارة أمن الدولة المبنى المستهدف ولم يسمح لسيارات الإسعاف المدنية بالدخول.
(روسيا اليوم)
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