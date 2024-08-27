روسيا تقصف مقر للمدربين العسكريين "الأجانب" في أوكرانيا

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أفاد سيرغي ليبيديف منسق العمل السري بمقاطعة نيكولايف بأن القوات الروسية قصفت مقرا للمدربين العسكريين الأجانب في أوكرانيا ما أدى لإصابة 15 مرتزقا.وقال ليبيديف لوكالة "نوفوستي": "تم تنفيذ ضربة ناجحة خلال الليل في كريفوي روج، قام المسعفون العسكريون بإخراج حوالي 15 جريحا، وفقا لوكلائنا، فإن المصابين يتحدثون اللغة الإنجليزية".وأكد أنه مباشرة بعد الضربة، طوقت إدارة أمن الدولة المبنى المستهدف ولم يسمح لسيارات الإسعاف المدنية بالدخول.(روسيا اليوم)