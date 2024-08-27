Advertisement

عربي-دولي

بالفيديو: مهاجرون مغاربة يعبرون البحر سباحة إلى اسبانيا

Lebanon 24
27-08-2024 | 11:36
A-
A+
Doc-P-1239652-638603810741553385.jpg
Doc-P-1239652-638603810741553385.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتشرت صور وفيديوهات اليوم الثلاثاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي توثق لمشهد استغلال القاصرين والشباب المغاربة، لوجود ضباب كثيف على ساحل مدينة المضيق المغربية للعبور سباحة إلى سبتة.

وأظهر عدد من الفيديوهات المنتشرة على المنصات الرقمية، هجوم مئات من القاصرين المغاربة محاولين الوصول إلى المعبر الحدودي لمدينة سبتة المحتلة، مستغلين أجواء الطقس الضبابية لتجاوزه.
Advertisement

وفي مشهد مؤثر ومؤلم، وثق فيديو على فيسبوك، ما قيل إنه لأم مغربية تلاحق ابنها وسط البحر تطالبه بالعودة وألا يغامر بحياته.

وقال عدد من النشطاء، إنه منذ إغلاق معبري سبتة ومليلة، أصبحت الساكنة تعيش أوضاعا اجتماعية مزرية وفرص الشغل أصبحت منعدمة في المنطقة، مقارنة مع السنوات الماضية.

وكشفت التقارير الإسبانية، صباح اليوم، نقلا عن الحرس المدني الإسباني، أنه تم خلال الساعة الأخيرة، إعادة حوالي 400 مهاجر غير نظامي، إلى المغرب، بعدما حاولوا السباحة إلى سبتة مستفيدين من الضباب الكثيف.

ووفق ذات المصدر، فقد حاول أكثر من 60 مهاجرا مغربيا العبور سباحة عبر سواحل المتوسط القريبة من سبتة، في وقت مبكر، يوم الأحد الماضي، وذلك قبل توقيفهم من السلطات الإسبانية، فيما تمكن حوالي 17 منهم من الوصول إلى شاطئ "تاراخال" والاختلاط بالمصطافين الأمر الذي صعب عملية توقيفهم من الأمن الإسباني. (العربية)

 

عربي-دولي

منوعات

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:00 | 2024-08-27
13:51 | 2024-08-27
13:31 | 2024-08-27
13:28 | 2024-08-27
13:27 | 2024-08-27
12:57 | 2024-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24