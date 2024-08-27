اضطراب شديد.. إلغاء رحلات قطارات يوروستار بين بروكسل ولندن

تعرضت حركة قطارات يوروستار، التي تربط بين بروكسل ولندن، لاضطراب شديد نتيجة لحادث وقع في غرب بلجيكا.



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ووفقًا لشركة السكك الحديد البلجيكية إنفرابيل، تسببت الاصطدام في إلغاء خمسة قطارات من أصل 18 كانت مبرمجة لهذا اليوم. حيث اصطدم قطار سريع بمقطورة جرار عند تقاطع في منطقة بيكليه، الواقعة ضمن بلدية تورناي قرب الحدود الفرنسية.ووفقًا لشركة السكك الحديد البلجيكية إنفرابيل، تسببت الاصطدام في إلغاء خمسة قطارات من أصل 18 كانت مبرمجة لهذا اليوم.

شمل الإلغاء قطارين متجهين من لندن إلى بروكسل، وثلاثة قطارات من بروكسل إلى لندن. كما شهدت القطارات الأخرى تأخيرات تصل إلى حوالي ساعة.



وكان القطار السريع، الذي كان في طريقه من بروكسل إلى ليل في فرنسا، قد اصطدم بمقطورة جرار تعطلت عند تقاطع في منطقة بيكليه.

أسفر الحادث عن إصابة شخصين على متن القطار، بالإضافة إلى تعرض سائق القطار لصدمة.

قامت خدمات الطوارئ بتقديم الرعاية اللازمة للسائق المتأثر، وفقًا لما أفاد به متحدث باسم إنفرابيل.



تمكن حوالي 120 راكبًا من الوصول إلى تورناي بواسطة حافلات خاصة تم تنظيمها للتعامل مع الوضع الطارئ.

يُذكر أن القطار السريع كان يسلك خطًا بديلًا عن الشبكة التقليدية نظرًا للأعمال الجارية على الخط السريع بين بروكسل والحدود الفرنسية، والتي من المقرر أن تستمر حتى 30 آب.

وأكد المتحدث باسم إنفرابيل أن "خط القطار السريع لا يتضمن تقاطعًا"، مما يشير إلى أن الحادث وقع خارج نطاق البنية الأساسية المخصصة للقطارات السريعة.