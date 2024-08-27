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عربي-دولي

المناظرة الأخيرة مع هاريس "بلا أوراق غش".. ترامب يعلن موعدها

Lebanon 24
27-08-2024 | 16:28
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قال المرشح الجمهوري للانتخابات الأميركية، دونالد ترامب، مساء اليوم الثلاثاء، إنه تم التوصل إلى اتفاق مع الديمقراطيين بشأن المناظرة الرئاسية مع مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس.

 
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واعلن ترامب على منصته "تروث سوشيال" أنه سيتم بث المناظرة مباشرة على شبكة "إيه بي سي" الأميركية، يوم 10 ايلول المقبل في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا.

كما اشار الى أنه سيتم اتباع نفس القواعد التي تم وضعها في المناظرة الأخيرة على شبكة "سي إن إن"، حيث ستكون المناظرة "وقوفا"، ولا يجوز للمرشحين إحضار ملاحظات أو "أوراق غش".

 
وقال ترامب: "حصلنا على تأكيدات من شبكة إيه بي سي بأن هذه المناظرة ستكون عادلة ومنصفة، ولن يمنح أي من الجانبين الأسئلة مقدما".

كما ذكر أن "هاريس لا توافق على مناظرة فوكس نيوز في الرابع من ايلول، ولكن هذا التاريخ سيظل مفتوحا في حال تغييرها لرأيها".

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