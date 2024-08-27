شهيدان وجرحى جرّاء الرصاص الإسرائيلي في جنين

إستشهد فلسطينيان وأصيب آخرون برصاص القوات الإسرائيلية، بعد اقتحامها مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة مساء الثلاثاء، في عملية قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنها "قد تطول".



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن "عدداً كبيراً من الآليات العسكرية الإسرائيلية اقتحمت المدينة من حاجز الجلمة العسكري، ووصلت إلى محيط مستشفى جنين الحكومي".

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