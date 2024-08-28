للتطعيم ضد شلل الأطفال... بوريل يدعو إلى هدنة لمدة 3 أيام في غزة

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دعا مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لمدة 3 أيام لتطعيم الأطفال ضد مرض شلل الأطفال.وكتب بوريل عبر منصة "إكس": "إن الانتشار السريع لشلل الأطفال يهدد الأطفال في غزة".وأشار بوريل إلى أن أطفال غزة يعانون من خطر حقيقي بسبب إعادة التوطين وسوء التغذية والحرمان من الأساسيات الأخرى.وأضاف بوريل: "أدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لمدة 3 أيام للتطعيم من قبل منظمة الصحة العالمية واليونيسيف".وأكد أن وقف إطلاق النار المطلوب مستقل تماما عن المفاوضات الحالية التي تهدف إلى التوصل لوقف شامل لإطلاق النار.وفي وقت سابق، قال مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، إن منظمة الصحة العالمية أكدت إصابة رضيع في غزة (10 أشهر) بالشلل بعد إصابته بفيروس "شلل الأطفال".وحذر الأطباء الفلسطينيون في قطاع غزة من زيادة انتشار الأمراض والأوبئة بين النازحين في المخيمات ومراكز الإيواء، نظرا لتكدس أعداد كبيرة من النازحين في مساحات ضيقة.وأكد مدير مكتب الإعلام الحكومي بقطاع غزة إسماعيل ثوابتة في وقت سابق أن إسرائيل تتعمد تأزيم الواقع الإنساني في قطاع غزة، حيث دمرت شبكات المياه والصرف الصحي في معظم مناطق القطاع، فيما جميع معابر القطاع مغلقة، وليس هناك دخول للمساعدات. (روسيا اليوم)