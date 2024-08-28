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الصحفيون يدفعون ثمن الحرب الإسرائيلية

Lebanon 24
28-08-2024 | 05:25
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ارتفعت أعداد الصحفيين الشهداء في قطاع غزة، جراء تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ327 على التوالي، وفق ما أعلنه المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عقب استشهاد صحفي بغارة إسرائيلية وسط القطاع، إلى 172 صحفيا وصحفية، بعد استشهاد الزميل محمد عبد الفتاح عبد ربه، والذي يعمل صحفيا مع شركة المنارة للإعلام.
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وأدان البيان "بأشد العبارات استهداف وقتل الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين، وحمله كامل المسؤولة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء"، مطالبا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم بردع الاحتلال، وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة، والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين.

وفي سياق متصل، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع، إلى 40 ألفا و534 شهيدا و93 ألفا و778 مصابا منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

وأشارت إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 58 شهيدا و131 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية". (عربي21)
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