هل عاد التوتر بين أذربيجان وأرمينيا؟

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بعد التوصل إلى اتفاق سلام أنهى إطلاق النار، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، أن القوات الأرمينية فتحت النار على مواقع في قرية "حيدر أبات" بمحافظة "سدرك" في نخجوان، وذلك صباح الأربعاء.ولم تكشف الوزارة عن تفاصيل إضافية بشأن وقوع خسائر بشرية أو مادية نتيجة الهجوم.وفي 27 أيلول 2020، بدأ الجيش الأذربيجاني عملية عسكرية لاستعادة أراضيه المحتلة في إقليم قره باغ. وبعد 44 يومًا من المعارك، توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، والذي شمل استعادة باكو السيطرة على المناطق المحتلة. (عربي21)