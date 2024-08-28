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صاروخ روسيّ يضرب مسقط رأس "رئيس أوكرانيا"!

Lebanon 24
28-08-2024 | 06:21
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قالت السلطات المحلية إن صاروخاً روسياً سقط على مدينة كريفي ريه الأوكرانية، يوم الأربعاء، في الوقت الذي كانت فيه المدينة، مسقط رأس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تشهد يوم حداد رسمي بعد هجوم وقع في اليوم السابق أسفر عن مقتل 4 مدنيين في فندق بالإضافة إلى إصابة 5 آخرين.
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وقال رئيس الإدارة المحلية أوليكساندر فيلكول على وسائل التواصل الاجتماعي إن الهجوم الأخير على المدينة أصاب البنية التحتية المدنية، مما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص.

بدورهن صرحّ رئيس المنطقة سيرغي ليساك يوم الأربعاء قائلاً: "عندما تكون كريفي ريه في حالة حداد، يهاجم العدو مرة أخرى، ويستهدف المدنيين مُجدداً"..

وصعدت روسيا من قصفها لأوكرانيا يوم الاثنين، عندما أطلقت أكثر من 100 صاروخ وعدد مماثل من الطائرات من دون طيار باتجاه أوكرانيا، في أكبر هجوم لها منذ أسابيع .

وتزامنت حملة القصف المكثفة مع ما قد يثبت أنه فترة حاسمة في الحرب التي أطلقتها روسيا في 24 شباط 2022.

وتوغلت القوات الروسية بشكل أعمق في منطقة دونيتسك الشرقية المحتلة جزئيا في أوكرانيا، والتي يعد الاستيلاء عليها بالكامل أحد الطموحات الأساسية للكرملين.
 
كذلك، يقترب الجيش الروسي من بوكروفسك ، وهي مركز لوجستي حيوي للدفاع الأوكراني في المنطقة. (أسوشيتد برس)
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