كارثة إنسانية جديدة.. انهيار 3 سدود بسبب الأمطار الغزيرة في اليمن وهذا عدد الضحايا (فيديو)

في كارثة إنسانية جديدة، لقي عشرات اليمنيين مصرعهم، جراء انهيار سدود وحواجز مائية وجرف عدد من المنازل مع سكانها، في ظل استمرار هطول الأمطار الغزيرة شمال غربي البلاد.

وحتى فجر اليوم الأربعاء، شهدت محافظات المحويت والحديدة وحجة شمال غرب اليمن، أمطارا غزيرة وعواصف رعدية، تسببت في انهيار 3 سدود وحواجز مائية بمديرية ملحان الجبلية، غربي المحويت، المتاخمة لمحافظة الحديدة.



وقالت مصادر لـ"إرم نيوز" إن انهيار السدود والحواجز، نتج عنه تدفق مفاجئ للمياه المتراكمة بشكل مدمر، نحو قرى وبلدات مأهولة على ضفاف وداي حطب، ليجرف عددا من المنازل مع ساكنيها، إضافة إلى محال التجارية ومدرجات المواطنين الزراعية.