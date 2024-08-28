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عربي-دولي

كارثة إنسانية جديدة.. انهيار 3 سدود بسبب الأمطار الغزيرة في اليمن وهذا عدد الضحايا (فيديو)

Lebanon 24
28-08-2024 | 08:10
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في كارثة إنسانية جديدة، لقي عشرات اليمنيين مصرعهم، جراء انهيار سدود وحواجز مائية وجرف عدد من المنازل مع سكانها، في ظل استمرار هطول الأمطار الغزيرة شمال غربي البلاد.
وحتى فجر اليوم الأربعاء، شهدت محافظات المحويت والحديدة وحجة شمال غرب اليمن، أمطارا غزيرة وعواصف رعدية، تسببت في انهيار 3 سدود وحواجز مائية بمديرية ملحان الجبلية، غربي المحويت، المتاخمة لمحافظة الحديدة.

وقالت مصادر لـ"إرم نيوز" إن انهيار السدود والحواجز، نتج عنه تدفق مفاجئ للمياه المتراكمة بشكل مدمر، نحو قرى وبلدات مأهولة على ضفاف وداي حطب، ليجرف عددا من المنازل مع ساكنيها، إضافة إلى محال التجارية ومدرجات المواطنين الزراعية.
 
 
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وذكرت المصادر، أن أعداد الوفيات والمفقودين في صفوف المواطنين، جراء السيول المتدفقة والانهيارات الصخرية، وصلت إلى أكثر من 30 حالة، في إحصائية أولية، في ظل انقطاع الطرق الواصلة بين القرى والبلدات الأخرى.


وأفادت مصادر أمنية بمحافظة المحويت، بأن 24 مواطنا فقدوا نتيجة تدفق السيول والانهيارات الصخرية التي شهدتها مديرية ملحان، مما أدى إلى تهدم 7 منازل وفقدان ساكنيها، و4 محلات تجارية. (روسيا اليوم)
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