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عربي-دولي

سقوط طائرة فوق شارع مزدحم في بريطانيا... هل من إصابات؟

Lebanon 24
28-08-2024 | 09:07
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حطمت طائرة صغيرة وسقطت فوق شارع مزدحم بالسيارات في بريطانيا، من دون تسجيل أي ضحايا لا من ركاب الطائرة ولا من المارة.

وفي التفاصيل التي نشرتها الصحافة البريطانية، فقد تحطمت الطائرة في طريق مزدحم في مقاطعة غلوسيسترشاير، لكن الحادث سجل نهاية سعيدة بنجاة الجميع واقتصاره على الخسائر المادية فقط. (العربية)
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