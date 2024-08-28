سقوط طائرة فوق شارع مزدحم في بريطانيا... هل من إصابات؟

حطمت طائرة صغيرة وسقطت فوق شارع مزدحم بالسيارات في بريطانيا، من دون تسجيل أي ضحايا لا من ركاب الطائرة ولا من المارة.



وفي التفاصيل التي نشرتها الصحافة البريطانية، فقد تحطمت الطائرة في طريق مزدحم في مقاطعة غلوسيسترشاير، لكن الحادث سجل نهاية سعيدة بنجاة الجميع واقتصاره على الخسائر المادية فقط. (العربية)

Advertisement