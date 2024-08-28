29
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
26
o
بعلبك
28
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
إضراب يعمّ باكستان.. بسبب الضرائب الجديدة
Lebanon 24
28-08-2024
|
09:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
أغلق تجار باكستان متاجرهم، وذلك في سياق إضراب عام بجميع المدن الكبرى والمناطق الحضرية احتجاجا على تعريفة الكهرباء والضرائب الجديدة المفروضة عليهم.
ورفعت حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف تعريفة الكهرباء بشكل مطرد، منذ توصلت باكستان الشهر الماضي إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة 7 مليارات دولار.
Advertisement
وأغلق معظم الأسواق العامة في جميع أنحاء باكستان، الأربعاء، على الرغم من أن الصيدليات ومحلات البقالة التي تبيع المواد الغذائية الأساسية، ظلت مفتوحة.
ويهدف الإضراب إلى إجبار الحكومة على العدول عن الزيادات الأخيرة في فواتير الكهرباء والضرائب المثيرة للجدل التي أعقبت المحادثات الأخيرة مع صندوق النقد الدولي، الذي يريد أن يرى باكستان توسع قاعدتها الضريبية. (سكاي نيوز عربية)
إقتصاد
عربي-دولي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"نيالك".. باميلا الكيك ترقص بإثارة برفقة إعلامي شهير شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
"نيالك".. باميلا الكيك ترقص بإثارة برفقة إعلامي شهير شاهدوا الفيديو
13:32 | 2024-08-27
27/08/2024 01:32:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بإطلالة جريئة.. حفيدة الراحل إبراهيم مرعشلي الفنانة الشهيرة تستمتع بوقتها في اسبانيا (صور)
Lebanon 24
بإطلالة جريئة.. حفيدة الراحل إبراهيم مرعشلي الفنانة الشهيرة تستمتع بوقتها في اسبانيا (صور)
23:00 | 2024-08-27
27/08/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر الحذاء بـ8000 يورو... مذيعة قناة "الجديد" تُثير الجدل شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
سعر الحذاء بـ8000 يورو... مذيعة قناة "الجديد" تُثير الجدل شاهدوا الفيديو
15:26 | 2024-08-27
27/08/2024 03:26:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. غارة إسرائيلية استهدفت شاحنة في البقاع الشمالي
Lebanon 24
بالفيديو.. غارة إسرائيلية استهدفت شاحنة في البقاع الشمالي
16:50 | 2024-08-27
27/08/2024 04:50:36
Lebanon 24
Lebanon 24
حزنٌ كبير... وفاة عريس بجوار عروسه بعد انتهاء حفل الزفاف
Lebanon 24
حزنٌ كبير... وفاة عريس بجوار عروسه بعد انتهاء حفل الزفاف
05:58 | 2024-08-28
28/08/2024 05:58:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:00 | 2024-08-28
هل انتهى "الإستنزاف" بين "حزب الله" وإسرائيل؟ تقريرٌ أميركي يكشف
12:25 | 2024-08-28
الأمم المتحدة: انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ الصينية مستمرة
12:01 | 2024-08-28
جامعة الدول العربية: الفلسطينيون يتعرضون لحرب إبادة
11:56 | 2024-08-28
"القسام" تتوعد إسرائيل: ستتفاجأ بالرد الآتي
11:41 | 2024-08-28
فيضانات كارثية في الهند وبنغلاديش.. ارتفاع حصيلة القتلى ومئات الآلاف بلا مأوى
11:21 | 2024-08-28
بعد هجوم "حزب الله".. هكذا تتأهب أميركا للردّ الإيراني ضد إسرائيل
فيديو
بطلة مسلسل "لعبة حب" الممثلة اللبنانية تنهار من البكاء.. شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
بطلة مسلسل "لعبة حب" الممثلة اللبنانية تنهار من البكاء.. شاهدوا ماذا حصل
03:26 | 2024-08-24
28/08/2024 20:06:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
Lebanon 24
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
02:25 | 2024-08-22
28/08/2024 20:06:06
Lebanon 24
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
15:32 | 2024-08-18
28/08/2024 20:06:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24