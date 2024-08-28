مأساة الطفل عدي... دهسه القطار أثناء لعبه كرة القدم!

دهس قطار في محافظة البحيرة المصرية أحد الأطفال، ما أدى إلى بتر ساقيه وذراعه، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيره متأثرا بإصابته الخطيرة.



وكان الطفل عدي خالد يلعب كرة القدم في أحد الملاعب القريبة من السكة الحديد، ولدى تجاوز الكرة السياج، خرج لالتقاطها قبل أن يباغته القطار ويدهسه. (العربية)

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