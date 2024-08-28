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عربي-دولي

مأساة الطفل عدي... دهسه القطار أثناء لعبه كرة القدم!

Lebanon 24
28-08-2024 | 10:31
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دهس قطار في محافظة البحيرة المصرية أحد الأطفال، ما أدى إلى بتر ساقيه وذراعه، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيره متأثرا بإصابته الخطيرة.

وكان الطفل عدي خالد يلعب كرة القدم في أحد الملاعب القريبة من السكة الحديد، ولدى تجاوز الكرة السياج، خرج لالتقاطها قبل أن يباغته القطار ويدهسه. (العربية)
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