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عربي-دولي

العاهل الأردني يُحذّر من خطورة الأوضاع في الضفة الغربية

Lebanon 24
28-08-2024 | 10:42
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حذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال لقائه وفدا من الكونغرس الأميركي من "خطورة تطورات الأوضاع في الضفة الغربية".

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني إن الملك عبد الله حذر كذلك خلال اللقاء الذي جرى في قصر الحسينية في عمان، من أن "هجمات المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين، والانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ستؤدي إلى تأجيج العنف".
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وأكد أن "التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة هو الخطوة الفورية التي يجب اتخاذها لوقف دائرة العنف في الإقليم"، مشددا على أنه "لا يمكن للمنطقة أن تبقى رهينة لسياسات التطرف والتصعيد".

كما أكد "ضرورة أن تقوم الولايات المتحدة بدور أكثر فاعلية في الدفع لوقف الكارثة الإنسانية في القطاع، وإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين". (سكاي نيوز)
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