الملك عبدالله الثاني يحذّر من تأجج العنف بالضفة الغربية

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حذر العاهل الأردني عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، من خطورة تطورات الأوضاع في الضفة الغربية.وأشار الى أن "هجمات المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين، وانتهاكات المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ستؤدي إلى تأجيج العنف".وناقش العاهل الأردني مع وفد من الكونغرس الأميركي في قصر الحسينية، جهود التوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة، وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة.واعتبر أن التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة الخطوة الفورية التي يجب اتخاذها لوقف دائرة العنف في الإقليم، مشددا على أنه "لا يمكن للمنطقة أن تبقى رهينة لسياسات التطرف والتصعيد".كما دعا الولايات المتحدة للقيام بدور أكثر فاعلية لوقف الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.