Advertisement

عربي-دولي

الملك عبدالله الثاني يحذّر من تأجج العنف بالضفة الغربية

Lebanon 24
28-08-2024 | 13:37
A-
A+
Doc-P-1240161-638604746405135790.jpg
Doc-P-1240161-638604746405135790.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذر العاهل الأردني عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، من خطورة تطورات الأوضاع في الضفة الغربية.


وأشار الى أن "هجمات المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين، وانتهاكات المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ستؤدي إلى تأجيج العنف".
Advertisement


وناقش العاهل الأردني مع وفد من الكونغرس الأميركي في قصر الحسينية، جهود التوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة، وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة.


واعتبر أن التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة الخطوة الفورية التي يجب اتخاذها لوقف دائرة العنف في الإقليم، مشددا على أنه "لا يمكن للمنطقة أن تبقى رهينة لسياسات التطرف والتصعيد".


كما دعا الولايات المتحدة للقيام بدور أكثر فاعلية لوقف الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2024-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:58 | 2024-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:49 | 2024-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:58 | 2024-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:00 | 2024-08-28
17:37 | 2024-08-28
16:42 | 2024-08-28
16:35 | 2024-08-28
16:11 | 2024-08-28
16:00 | 2024-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24