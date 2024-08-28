لمقاومة اسرئيل في غزة.. مشعل يدعو للعودة إلى العمليات الانتحارية

دعا رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، اليوم الأربعاء، إلى استئناف "العمليات الانتحارية" كوسيلة لمقاومة العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية.

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جاء ذلك في كلمة ألقاها عبر تقنية الفيديو خلال مؤتمر لإصدار تقرير "عين على الأقصى" السنوي.



وقال مشعل: "تتصاعد عمليات المقاومة في الضفة الغربية رغم الظروف القاسية. نريد العودة إلى العمليات الانتحارية، حيث لا يصلح للصراع إلا الصراع المفتوح. العدو يقاتلنا بصراع مفتوح، ونحن نواجهه بصراع مفتوح".



وأضاف: "لقد فتح العدو الصراع على جميع الجبهات، ساعيًا إلينا جميعًا، سواء كنا نحارب أم لا. يتصرف العدو وكأنه مجنون، ويعود الأمر إلى الأمة لتحمل مسؤولياتها".



وأشار مشعل إلى دعوته لجميع الأطراف للمشاركة في المقاومة الفعلية ضد إسرائيل، منتقدًا في الوقت نفسه الجهود الدبلوماسية الأميركية لمحاولة التوسط في وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل. واتهم مشعل الولايات المتحدة بتزويد إسرائيل بـ"أسلحة الدمار".



وتابع: "أميركا تخلت عن ورقة 2 تموز، ثم تلوم حماس، وهي تعرف أن الذي عطل الاتفاق هو بنيامين نتنياهو، صاحب الأجندة الشخصية، بجانب الأجندة الإسرائيلية التّي تدعمها أميركا وبعض دول الغرب للأسف".



كما انتقد مشعل الروايات الإسرائيلية والأميركية الأخيرة، معتبرًا إياها "محض كذب وافتراء"، مشددًا على أن الولايات المتحدة ليست جادة في مساعيها، بل هي شريكة في العدوان.