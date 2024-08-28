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عربي-دولي
استطلاعات تكشف.. هاريس "أغلقت الفجوة" في ولايات متأرجحة
Lebanon 24
28-08-2024
|
23:18
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أظهرت استطلاعات رأي حديثة أجرتها شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية، أن المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس أغلقت الفجوة في العديد من الولايات المتأرجحة الحاسمة، بعد أكثر بقليل من شهر من بدء حملتها.
وأصدرت الشبكة استطلاعات رأي جديدة، الأربعاء، تقارن أرقام هاريس في 4 ولايات متأرجحة بأرقام الرئيس جو بايدن، في استطلاعات جرت قبل انسحابه من السباق الانتخابي أواخر تموز الماضي. ووجدت النتائج أن هاريس باتت في "سباق متقارب للغاية" مع الرئيس السابق المرشح الجمهوري دونالد ترامب، في ولايات أريزونا وجورجيا ونيفادا وكارولينا الشمالية.
يشار إلى أن الولايات الأربع تخلف فيها بايدن عن ترامب بفارق 5 نقاط على الأقل لكل منها، في استطلاعات رأي سابقة.
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ففي أريزونا، حيث تتقدم هاريس حاليا على ترامب بنقطة واحدة (50 بالمائة مقابل 49 بالمائة)، كان بايدن متراجعا أمام ترامب بنسبة 5 نقاط مئوية في استطلاع أجرته "فوكس نيوز" في حزيران.
كما تتقدم هاريس على ترامب في جورجيا ونيفادا بنقطتين مئويتين (50 بالمائة مقابل 48 بالمائة)، بينما كان بايدن متخلفا عن الرئيس السابق بفارق 6 نقاط في جورجيا في نيسان، وبفارق 5 نقاط في نيفادا في حزيران.
ويتقدم ترامب على هاريس في نورث كارولينا بفارق نقطة واحدة (50 بالمائة مقابل 49 بالمائة)، وفقا لاستطلاع الأربعاء، لكن في استطلاع أجرته "فوكس نيوز" في شباط، كان الرئيس السابق يتفوق على بايدن بفارق 5 نقاط.
وتستند الاستطلاعات التي صدرت الأربعاء إلى ردود ألف ناخب مسجل في كل من الولايات الأربع المتأرجحة، وتم جمعها بين 23 و26 آب الجاري، ولكل استطلاع هامش خطأ يبلغ 3 نقاط مئوية، مما يعني أن هاريس وترامب متعادلان إحصائيا في البيت الأبيض. (سكاي نيوز عربية)
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