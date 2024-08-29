"الرائحة لا تطاق".. أسماك نافقة تجتاح ميناء سياحيا في اليونان ومشاهد توثق!

تدفقت أطنان من الأسماك النافقة على ميناء سياحي في مدينة فولوس اليونانية، بعد نزوحها من المياه العذبة أثناء فيضانات العام الماضي، وفق ما أعلنته السلطات.

وخلقت الأسماك العائمة غطاء فضيا فوق الميناء ورائحة كريهة أثارت قلق السكان والسلطات، الذين سارعوا لانتشالها قبل أن تصل إلى المطاعم والفنادق القريبة.