قتيل وجريحان في ضربات في بلغورود الروسية

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قُتل شخص وجرح اثنان في قصف على منطقة بلغورود الروسية المحاذية لأوكرانيا، حسبما أعلن الحاكم الإقليمي فياتشسلاف غلادكوف اليوم، بحسب وكالة "فرانس برس".وقال على منصة "تلغرام": "إن بلدة شيبيكينو استُهدفت من القوات الأوكرانية، للأسف قتل شخص".ونقل جريحان إلى المستشفى إثر إصابتهما بشظايا، وفق الحاكم، فيما ألحق القصف الجوي أضرارا في مبنى إداري.