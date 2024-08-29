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صحيفة "معاريف": شهر اب الأكثر دموية للجيش الإسرائيلي في غزة وعند الحدود مع لبنان

Lebanon 24
29-08-2024 | 10:00
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ذكر موقع "الميادين" أنّ صحيفة "معاريف" الإسرائيلية كشفت أنّ شهر آب الجاري يُعدّ "الأكثر دموية" بالنسبة لإسرائيل"، خلال الحرب المستمرة منذ نحو 11 شهراً عند جبهتي قطاع غزّة ولبنان.

واعترفت الصحيفة عن مقتل 15 جندياً من الجيش الإسرائيلي هذا الشهر، في المعارك الدائرة في قطاع غزة، كما عند الجبهة مع لبنان.
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وأقرّ الجيش الإسرائيليّ بمقتل جندي جديد من الكتيبة 932 في لواء النخبة "ناحال"، وذلك في المعارك جنوبي قطاع غزة.

ولفتت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى أنّ القتيل، عميت فريدمان، هو نجل عساف فريدمان، وهو عضو في الـ "كنيست" ومدير لجنة الخارجية والأمن فيه.

وقبل أيام، أُقيمت 6 جنازات لجنود من الجيش الإسرائيلي، 5 منهم قُتلوا في قطاع غزة من جراء المعارك المستمرة عند محاور القتال كافة، وواحد قُتل في الشمال، في أثناء وجوده على متن زورق حربي من طراز "دفورا" شمالي نهاريا.

وبذلك، وصل عدد الجنود القتلى منذ بداية "طوفان الأقصى" إلى 703، قتل 339 منهم منذ بداية المعارك البرية في القطاع، وفق المعطيات التي سمح الجيش الإسرائيلي بنشرها.

ولا يزال الجيش الإسرائيليّ يتكتّم عن خسائر في صفوف قواته من جراء عمليات "حزب الله"، المستمرة منذ الثامن من تشرين الأول 2023. (الميادين)
 
 
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