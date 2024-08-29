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عربي-دولي

إستطلاع جديد: هاريس تحظى بدعم النساء والمنحدرين من أميركا اللاتينية أكثر من ترامب

Lebanon 24
29-08-2024 | 09:23
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أظهر استطلاع للرأي أجرته "رويترز/إبسوس" في الولايات المتحدة ونُشرت نتائجه اليوم الخميس، أن المرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس حصلت على تأييد بلغ 45 في المئة مقابل 41 في المئة للمرشح الجمهوري دونالد ترامب.
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وأظهر الاستطلاع الجديد الذي أُجري في ثمانية أيام انتهت أمس الأربعاء وبلغ هامش الخطأ فيه نقطتين مئويتين، أن هاريس، نائبة الرئيس الحالي، تحظى بدعم بين النساء والمنحدرين من أميركا اللاتينية.
 
وتقدمت هاريس بتأييد 49 في المئة من الناخبين مقابل 36 في المئة لترامب، بفارق 13 نقطة مئوية بين النساء والمنحدرين من أميركا اللاتينية.
 
وفي أربعة استطلاعات أجرتها "رويترز/إبسوس" في تموز الماضي، تقدمت هاريس بفارق تسع نقاط بين النساء وست نقاط بين المنحدرين من أميركا اللاتينية. (سكاي نيوز)
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