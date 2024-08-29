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عربي-دولي

وزير خارجية أوكرانيا يكشف تفاصيل هجوم كورسك

Lebanon 24
29-08-2024 | 14:20
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بعد أن جاهرت بتجاوز كل الخطوط الحمراء الروسية، أكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، أن التوغل في كورسك هدفه الدفاع عن النفس، في إشارة منه إلى هجوم بلاده على الأراضي الروسية.
وأضاف في مقابلة خاصة مع "العربية"، اليوم الخميس، أن كورسك كانت إحدى المناطق التي انطلقت منها روسيا في حربها ضد أوكرانيا.
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وتابع أن عملية كورسك كانت قرارا أوكرانيا اعتمادا على معلومات استخباراتية، مشددا على أن كييف لم تسع للحصول على موافقات من أميركا أو أوروبا قبل عملية كورسك.
واعتبر أن استهداف المطارات العسكرية الروسية سينقذ الأرواح في أوكرانيا، لافتا إلى أن عملية كورسك أعادت التوازن في ميزان الحرب ضد روسيا.
وشدد وزير خارجية أوكرانيا على إيمان بلاده بحقها بأن تكون عضوا بحلف الناتو، لافتا إلى أن كييف تمضي بخطوات سريعة نحو الانضمام للاتحاد الأوروبي.
وعن الخلافات مع المجر رأى أنه يمكن إدارتها وحلها.
أما عن الانتخابات الأميركية، فوجد أن ترامب لن يتخذ نهجا مغايرا بشأن أوكرانيا، موضحا أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتواصل مع الحزبين الجمهوري والديمقراطي. (العربية)

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