إغلاق مستشفى في مصر بعد وفاة طفل

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن إغلاق "مستشفي تبارك" في القاهرة الجديدة لحين الانتهاء من التحقيقات فى وفاة طفل يبلغ من العمر 5 أعوام.



وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة حسام عبد الغفار، أنه "فور الاطلاع على شكوى تفيد عن وفاة طفل عمره 5 سنوات بسبب الاشتباه بوجود تقصير من الطبيب الذي عاين الطفل وتعامل طبيا بشكل خاطئ مع الحالة، وجه خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، على الفور، بتشكيل لجنة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، والعلاج الحرّ في القاهرة، بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، لبدء التحقيقات وكشف ملابسات وفاة الطفل. (العربية)

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