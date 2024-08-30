كوارث إنسانية في اليمن: وفاة وفقدان أكثر من 41 شخصاً جراء السيول (فيديو)

تسببت السيول "الكارثية" الناجمة عن الأمطار وانهيار 3 سدود بمديرية ملحان بمحافظة المحويت اليمنية، في وفاة وفقد أكثر من 41 شخصاً، وفق ما أعلنه مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وبحسب أرقام الصندوق، فإن 24 شخصاً توفوا جراء السيول، وأن 17 شخصاً آخرين في عداد المفقودين.