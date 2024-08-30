Advertisement

عربي-دولي

كوارث إنسانية في اليمن: وفاة وفقدان أكثر من 41 شخصاً جراء السيول (فيديو)

Lebanon 24
30-08-2024 | 00:01
A-
A+
Doc-P-1240656-638605980683386397.jpg
Doc-P-1240656-638605980683386397.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تسببت السيول "الكارثية" الناجمة عن الأمطار وانهيار 3 سدود بمديرية ملحان بمحافظة المحويت اليمنية، في وفاة وفقد أكثر من 41 شخصاً، وفق ما أعلنه مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وبحسب أرقام الصندوق، فإن 24 شخصاً توفوا جراء السيول، وأن 17 شخصاً آخرين في عداد المفقودين.
 
 
Advertisement


كما أضاف أن السيول دمرت 40 منزلاً بالكامل وألحقت أضراراً بنحو 230 منزلاً وتضررت بسببها 1020 عائلة، وأدت أيضاً إلى قطع طرق تربط المناطق المتضررة بغيرها داخل المديرية. فيما ختم قائلاً: "تبذل فرق الاستجابة الطارئة جهوداً كبيرة من أجل الوصول والمساعدة".

وتقع محافظة المحويت إلى الغرب من العاصمة اليمنية صنعاء، وهي ومحافظات ريمة وحجة والحديدة من أكثر المحافظات اليمنية تضرراً من تداعيات الأمطار الغزيرة والسيول التي تشهدها تلك المحافظات الأربع، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، منذ مطلع حزيران. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:52 | 2024-08-30
05:50 | 2024-08-30
05:44 | 2024-08-30
05:37 | 2024-08-30
05:00 | 2024-08-30
04:30 | 2024-08-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24