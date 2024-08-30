كشف باحثون أن المرضى المصابين بأمراض خطيرة من نوع "الإنفلونزا" أ لديهم خطر أعلى بكثير للمعاناة من قصور كلوي حادّ مقارنة بالمصابين بـ"كوفيد-19".





ووجدت الدراسة التي حللت بيانات من مجموعة واسعة من هونغ كونغ، أن مرضى الإنفلونزا لديهم خطر أعلى بنسبة 49% للإصابة بقصور كلوي حادّ مقارنة بالمصابين بـ"كوفيد-19". كما كان لدى مجموعة الإنفلونزا خطر أعلى بنسبة 43% للإصابة بقصور كلوي حاد في المرحلة الثالثة وزيادة بنسبة 48% في متطلبات غسيل الكلى الحاد. (روسيا اليوم)

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