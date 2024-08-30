تفاجأت بما حصل معها... رجل رشّ الطلاء على سياسية ألمانية

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أفادت صحيفة "Welt" أن رجلا قام برش طلاء على السياسية اليسارية الألمانية سارة فاغنكنخت خلال خطاب ألقته في مدينة إرفورت في وسط ألمانيا.وذكرت الصحيفة أن المهاجم ردد خلال ذلك، شعارات باللغة الأوكرانية أو الروسية.ووفقا للصحيفة، صُدمت فاغنكنخت بما حدث، وقام اثنان من رجال الشرطة بتعقب الجاني، وتمكنا من طرحه على الأرض وتقييد يديه. بعد ذلك بدأ الجمهور في دعم السياسية بترديد اسمها في انسجام تام. (روسيا اليوم)