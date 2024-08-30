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وزير إسرائيليّ يدعو إلى توسيع أهداف الحرب في الشمال

Lebanon 24
30-08-2024 | 02:02
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دعا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلى "توسيع الأهداف المعلنة للحرب في قطاع غزة لتشمل تمكين السكان من العودة إلى مناطقهم في شمال إسرائيل والتي تم إجلاؤها بسبب هجمات "حزب الله".

وأضاف غالانت: "مهمتنا على الجبهة الشمالية واضحة، ضمان عودة سكان بلدات الشمال إلى ديارهم بسلام. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، لا بد أن نوسع أهداف الحرب وأن نضم إلى الأهداف عودة سكان شمال إسرائيل إلى ديارهم بسلام".
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وذكر بيان صادر عن مكتب غالانت أنه قال: "لن يقلل هذا من التزامنا المطلق بتفكيك "حماس" وإعادة الرهائن". (سكاي نيوز)
 
 
 
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