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عربي-دولي

تعهد أميركي باستمرار بيع الأسلحة إلى تايوان

Lebanon 24
30-08-2024 | 05:44
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أكد مستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان أن بلاده ستواصل تقديم مواد دفاعية إلى تايوان، وفقا لسياسة "الصين واحدة"، مشيراً إلى أن هذا النهج ساعد في تعزيز عقود من السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.
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وقال سوليفان، أمام مؤتمر صحافي، في بكين إن مبيعات الأسلحة الامريكية إلى تايوان، تتماشى مع سياسة الصين واحدة، وهو توجه ذكر أنه "بقى صحيحا على أساس الحزبين"، عبر العديد من الإدارة الأميركية، حسب وكالة الأنباء المركزية الأميركية "سي.إن.إيه"، اليوم الجمعة.

وأضاف سوليفان، الذي زار الصين هذا الأسبوع للقاء الزعيم الصيني، شي جين بينغ ومسؤولين صينيين بارزين آخرين أن السياسة "ساعدت بالفعل في المساهمة في الحفاظ على سلام واستقرار عبر مضيق تايوان لعقود من الزمن، ونعتزم الحفاظ عليها هذا على هذا النحو".

وأضاف أن "سياستنا تجاه الصين الواحدة لم تتغير ونهجنا تجاه هذه القضية، يسترشد بسياسة الصين واحدة، وقانون العلاقات مع تايوان ".

جاءت تصريحات مسؤول البيت الأبيض، بعد وقت قصير من إثارة وزير الخارجية الصيني، وانغ يي قضية مبيعات الأسلحة، في محادثتهما التي استمرت يومين، طبقا لبيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية الصينية أمس الخميس.

وحث وانغ واشنطن على وقف مبيعات الأسلحة إلى تايبيه ، قائلاً إن جهود الدفع من أجل استقلال تايوان تمثل "أعظم خطر على السلام والاستقرار في مضيق تايوان".
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