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عربي-دولي

وثائق جديدة عن السنوار تقع بيدِ الإسرائيليين.. ماذا كشفت؟

Lebanon 24
30-08-2024 | 06:35
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قال الجيش الإسرائيلي، إن جنوده عثروا على وثائق في قطاع غزة، تثبت أن حركة حماس تلاعبت بنتائج استطلاعات رأي، لزيادة شعبية زعيمها السابق، إسماعيل هنية، والحالي يحيى السنوار.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن الوثائق تظهر أن الحركة تحاول تخلق "صورة زائفة" عن دعم الجمهور الغزّي لها، عبر التأثير على نتائج استطلاع أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية "PSR".
وأشارت الصحيفة إلى عدم وجود ما يثبت أن المركز تعاون مع حركة حماس في تزييف نتائج الاستطلاع.
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ونشرت الصحيفة سؤالاً ذكرت إن حماس تلاعبت به، وأضافت: "عندما سُئل عن الرضا عن السنوار، تلقى زعيم حماس فقط 22% من التأييد، لكنه تغير في وثائق الحركة إلى 52%، وفي سؤال آخر حول رأيهم بمهاجمة إسرائيل كان 65% رافضين، لكن تغيرت النتيجة إلى 23% فقط".
ولفتت الصحيفة إلى أن حماس زوّرت نتائج سؤال حول هجمات السابع من تشرين الأول، وأخرى تظهر أن إسماعيل هنية سيفوز بانتخابات الرئاسة الفلسطينية لو أجري اقتراع.
كذلك، ادعى الجيش الإسرائيلي أن الاستطلاع أجري في آذار 2024. (24)
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