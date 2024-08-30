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عربي-دولي

أوكرانيا تقترح عقد قمة في الهند لإنهاء الحرب

Lebanon 24
30-08-2024 | 08:42
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اقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عقد قمة في الهند، تهدف إلى إنهاء الحرب مع روسيا، خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لكييف الأسبوع الماضي، بحسب مصادر مطلعة.  

ووفقاً لما أوردته وكالة "بلومبرغ" للأنباء، يرمي زيلينسكي إلى عقد قمة ثانية قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في تشرين الثاني المقبل، لتكون بمثابة تكملة للقمة التي عقدت في حزيران الماضي، والتي سعت إلى الحصول على تأييد من دول الجنوب العالمي لصالح كييف في حربها مع روسيا، والدائرة منذ عامين ونصف.
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ولم يوافق مودي بعد على استضافة القمة، بحسب المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، لأن المحادثات تُعقد خلف أبواب مغلقة.

وأعرب مودي خلال الزيارة لكييف، عن دعمه لسيادة أوكرانيا داخل حدودها المعترف بها دولياً، رغم تمسكه بدعوته إلى حل دبلوماسي للحرب. ورغم أن أوكرانيا سعت إلى الحصول على دعم الهند في صد العدوان الروسي، لم يوجه مودي انتقاداً للهجوم الروسي.

ولم تعلق وزارة الشؤون الخارجية الهندية على الفور على سؤال للتعقيب.
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