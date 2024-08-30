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عربي-دولي

مسؤول أممي: خطر توسع الحرب إقليمياً ما زال كبيراً

Lebanon 24
30-08-2024 | 10:31
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اعتبر رئيس بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في العالم جان بيار لاكروا، اليوم الجمعة، أن خطر توسّع الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس إقليمياً ما زال "كبيراً"، محذراً من الاعتقاد بأن الأطراف المعنية لن تتجاوز خطوطاً معينة.
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وقال لاكروا خلال مؤتمر صحافي في بروكسل "قد يكون لدى البعض شعور بأن هناك قواعد لا يرغب أي من الأطراف في تجاوزها، وبالتالي، نحن في وضع أكثر استقراراً مما يبدو".

وتدارك "في الحقيقة ما زال خطر التصعيد على المستوى الإقليمي كبيراً جداً".

وشدد على هامش اجتماع لوزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 قائلًا "ما زلنا في وضع خطير جداً". (امارات 24) 
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