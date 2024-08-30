"تابعين لحماس والجهاد الإسلامي".. اسرائيل: قضينا على 20 عنصراً واعتقلنا 17 مطلوبًا

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الجمعة، عن "72 ساعة في ثلاث بؤر؛ قائد المنطقة الوسطى في جيش الدفاع وقائد فرقة يهودا والسامرة يتفقدان القوات داخل جنين".



وأضاف، أنه "اعتبارًا من ليلة الثلاثاء، تعمل قوات جيش الدفاع، وجهاز الأمن العام (الشاباك) وحرس الحدود في إطار حملة مركّزة ودقيقة في ثلاث بؤر".



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وأكدّ، "وحتى الآن، قضت القوات على 20 عنصراً من خلال تبادل إطلاق النار والغارات الجوية واعتقلت 17 مطلوبًا يُشتبه بضلوعهم في نشاطات. بالإضافة إلى ذلك، دمرت القوات عشرات العبوات الناسفة وصادرت الكثير من الوسائل القتالية".





وختم أدرعي، إلى انه "وتزامنًا مع العملية الجارية في شمال السامرة، استكملت قوات جيش الدفاع وجهاز الأمن العام خلال الأيام القليلة الماضية عمليتها في مخيم الفارعة في الأغوار". وتابع، "حيث تعمل القوات في مواجهة شبكات لعناصر تابعين لمنظمتيْ حماس والجهاد الإسلامي في المنطقة، وفي مواجهة محاولات العدو المتواصلة والمتكررة لتنفيذ عمليات انطلاقًا من هذه المنطقة بحق مواطني دولة إسرائيل وقوات جيش الدفاع".وأكدّ، "وحتى الآن، قضت القوات على 20 عنصراً من خلال تبادل إطلاق النار والغارات الجوية واعتقلت 17 مطلوبًا يُشتبه بضلوعهم في نشاطات. بالإضافة إلى ذلك، دمرت القوات عشرات العبوات الناسفة وصادرت الكثير من الوسائل القتالية".وختم أدرعي، إلى انه "وتزامنًا مع العملية الجارية في شمال السامرة، استكملت قوات جيش الدفاع وجهاز الأمن العام خلال الأيام القليلة الماضية عمليتها في مخيم الفارعة في الأغوار".