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عربي-دولي

الأونروا تكشف جرائم إسرائيل في حق أطفال الضفة الغربية منذ بدء العدوان

Lebanon 24
30-08-2024 | 12:15
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قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، إن أكثر من 150 طفلا استشهدوا في الضفة الغربية المحتلة منذ 7 تشرين الأول 2023.
وأوضح لازاريني في منشور عبر إكس الجمعة، أن الهجمات الإسرائيلية في شمالي الضفة الغربية لا تزال تؤثر على اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة.
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وأضاف أن عشرات الآلاف من سكان 4 مخيمات للاجئين في الشمال تأثروا سلبا من الهجمات الإسرائيلية بما في ذلك تضرر البنية التحتية.
وذكر المسؤول الأممي أن الأونروا اضطرت إلى تعليق خدماتها في بعض المخيمات في الضفة الغربية.
(الأناضول)

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