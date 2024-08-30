الأونروا تكشف جرائم إسرائيل في حق أطفال الضفة الغربية منذ بدء العدوان

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قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، إن أكثر من 150 طفلا استشهدوا في الضفة الغربية المحتلة منذ 7 تشرين الأول 2023.وأوضح لازاريني في منشور عبر إكس الجمعة، أن الهجمات الإسرائيلية في شمالي الضفة الغربية لا تزال تؤثر على اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة.وأضاف أن عشرات الآلاف من سكان 4 مخيمات للاجئين في الشمال تأثروا سلبا من الهجمات الإسرائيلية بما في ذلك تضرر البنية التحتية.وذكر المسؤول الأممي أن الأونروا اضطرت إلى تعليق خدماتها في بعض المخيمات في الضفة الغربية.